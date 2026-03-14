GENERAL LAVALLE – BRUTAL FEMICIDIO: La asesinó y fue a los carnavales ensangrentado

ZONALES





General Lavalle amaneció conmocionada por el femicidio de Eugenia Mandiburu, una empleada municipal de 43 años, quien fue atacada por su expareja.





El desenlace mortal se produjo en una vivienda ubicada en Cordine entre Laines y Bartolomé Mitre, a escasos metros del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad y a unos 100 metros de donde se desarrollaba la noche de carnavales del casco urbano.





La víctima presentaba signos de haber sido atacada con un elemento punzante, y su cadáver había sido escondido detrás de un sillón.





El acusado —identificado como Javier Flores—, tras el asesinato, según informaron a CNM, fue a los festejos con su ropa manchada, tenía un dedo cortado y manchas de sangre en la nuca. Esto despertó curiosidad entre las personas que lo rodeaban en la cantina que se había montado para el espectáculo.





El comentario sobre esas manchas llegó a familiares de la víctima, quienes intentaron llamar a la mujer y, al no poder comunicarse, se contactaron con la policía para explicar las sospechas que tenían.





Al dirigirse al domicilio y lograr ingresar, encontraron el cadáver, tras lo cual se dio la orden de aprehender al sospechoso e incautar sus prendas de vestir.