Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos en 14 provincias para hoy, sábado 14 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en 14 provincias para este sábado 14 de marzo de 2026.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm , que pueden excederse de manera puntual.

Amarillo : el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes . Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm , pudiendo ser superados en forma local.

No se descarta la probabilidad de algunas nevadas aisladas en las zonas más elevadas durante el día lunes.

Naranja : el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

Particularmente sobre Tierra del Fuego se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm , pudiendo ser superado de forma puntual.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h .

Particularmente, en Tierra del Fuego y las costas de Santa Cruz la dirección será del sector norte con las mismas intensidades.

En Mendoza, en la zona baja de Malargüe, el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h , con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Fuente: TN