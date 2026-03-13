Robaron 50 millones de pesos en apenas 75 segundos: así fue la caída de los encapuchados

Acciones rápidas, violentas y concretas. Cubiertos con tapabocas, capuchas y guantes. Llegaban, amenazaban, robaban y se iban. De esa manera lograron llevarse 50 millones de pesos de una empresa ganadera en apenas 75 segundos . Fueron detenidos, con la particularidad de que uno de los sospechosos era policía.

Se cree que los tres apresados integran una organización que llevó adelante varios asaltos a comercios mayoristas y financieras de la zona de Quilmes , al sur del Conurbano.

“Los hechos fueron violentos, de hecho en uno de ellos efectuaron disparos contra la pared para amedrentar a las víctimas”, explicó a Clarín una fuente de la investigación.

Entre los imputados hay un sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Florencio Varela.

Cuando lo detuvieron, tenía su pistola 9 milímetros reglamentaria. Iba en un auto junto con otros dos cómplices.

“Es una banda que viene haciendo líos hace un tiempo”, reconoció el investigador.

Era una tarde más en el mayorista “El Polaco”, ubicado sobre la calle 187 y Roque Cisterna, en Quilmes. Comerciantes y clientes estaban realizando sus compras cuando de un Volkswagen CrossFox se bajaron cinco personas encapuchadas y con armas .

Fue a las 15.30 del miércoles 11 de febrero cuando ingresaron de manera veloz al negocio y comenzaron a amenazar a los que allí se encontraban y hasta golpearon a un cliente de un culatazo. Mientras que un par se quedaron en la puerta, los restantes se distribuyeron dentro del local.

Uno fue al sector de las cajas y un cómplice entró a la oficina de la administración. Se escaparon del lugar con 300 mil pesos en efectivo y la camioneta Renault Oroch que estaba estacionada en la puerta.

El hecho quedó filmado, desde su llegada hasta el escape. Lo particular es que, antes de irse, uno de los ladrones agarró una caja de seis vinos. También, tuvieron que empujar el Volkswagen con el que llegaron, porque no les arrancó.

Se fueron tranquilos, todavía con sus rostros cubiertos y empuñando las armas, según se ve en las imágenes de la cámara de seguridad del local. El robo se completó en apenas tres minutos.

Pasaron apenas nueve días para el segundo ataque imputado a la banda. Esta vez el lugar elegido era una empresa de productos ganaderos, “Marbel S.A”, ubicada también en Quilmes, en una zona cercana al arroyo Las Piedras.

Fueron 75 segundos los que les demoró de hacerse de dos cajas con 50 millones de pesos . La modalidad fue similar a la anterior: llegaron en la camioneta que había robado en el anterior asalto, unos fueron hacia el chofer de un camión que estaba por salir y otros se dirigieron a la administración.

Armados, amenazaron a los empleados mientras escapaban con el suculento botín.

La causa recayó en la Fiscalía N° 7 de Quilmes, que se encuentra subrogando el fiscal Javier Barrera . Junto con el secretario de la fiscalía Cristian Hernández iniciaron la investigación y el análisis de las cámaras de seguridad de ambos hechos.

Surgió el dato que, en ambos robos, los ladrones tras cometer los asaltos cambiaban de auto y se subían a un Nissan Versa para completar la fuga.

En una recorrida del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense en la zona de la calle Donato Álvarez y Santa Fe, en Quilmes Oeste, observaron el paso de un auto Nissan con las mismas características que el utilizado por los sospechosos y que era buscado.

Una vez que lo detuvieron para identificar a los ocupantes, notaron que uno de ellos tenía una pistola Bersa 9 milímetros con 10 proyectiles y uno en la recámara. Finalmente, los tres hombres quedaron apresados.

Como uno de los acusados era policía bonaerense, tomó intervención la Policía Federal Argentina (PFA). A él se le acreditó el primero de los robos.

El fiscal Barrera los imputó del delito de “ robo agravado ”. Los tres se negaron a declarar.

El policía quedó desafectado y se inició un sumario interno en la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La investigación continúa para dar con los otros sospechosos que aún no fueron identificados.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín