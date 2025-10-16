Tinelli hizo aterrizar su avión en Tucumán solo para comprar empanadas: “Las más ricas del mundo”

NACIONALES





Marcelo Tinelli regresó al país tras pasar varios días en Perú junto a Milett Figueroa, sus hijas y su equipo de producción, donde grabó una nueva temporada de su reality familiar. Sin embargo, antes de llegar a Buenos Aires, protagonizó una divertida anécdota que compartió en sus redes sociales: decidió hacer una escala en Tucumán solo para comprar empanadas.





“Volviendo de Perú. Parada técnica en el Aeropuerto de Tucumán, y compré dos docenas de las empanadas de carne más ricas del mundo”, escribió en una historia de Instagram, mostrando el momento en que un trabajador del aeropuerto se acercaba al avión con una bolsa en la mano.





En el video, Tinelli relató con entusiasmo la situación: “Bueno, parada técnica acá en el aeropuerto de Tucumán. Estamos acá el Tirri, Waldo, Milett, mi hija Cande... Y mirá lo que viene ahí: están trayendo empanadas tucumanas. Por favor, las más ricas. Se van a enojar los salteños”. Al recibir el pedido, le dijo al hombre que se las entregó: “Sos un maestro”, y luego agregó con humor: “Nos llevamos las empanadas tucumanas para esta noche. Gracias por todo”.





En segundo plano se veía a Milett Figueroa y Candelaria Tinelli riendo y saludando, mientras el grupo se preparaba para continuar el vuelo.





El viaje a Perú también dio que hablar por el costado sentimental. Luego de rumores de separación y varias idas y vueltas, Tinelli y Milett confirmaron su reconciliación y aprovecharon la ocasión para compartir momentos en familia y continuar con las grabaciones de Los Tinelli.





Durante la visita, recorrieron Machu Picchu junto al equipo y disfrutaron de los paisajes del país andino. “Maravilloso”, escribió el conductor en una de las publicaciones, agradeciendo además el cariño recibido por los peruanos.