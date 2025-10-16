Jones Huala empezó una huelga líquida

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo
Jones Huala, volvió a iniciar una huelga de hambre por “tiempo indefinido”. No
es la primera vez que el mapuche recurre a un reclamo similar: cuando estuvo
detenido en la U14 de Esquel, en Chubut, tomó la misma medida para tratar de
evitar su extradición a Chile.
En aquel entonces, en noviembre de 2023, tuvo que ser
hospitalizado en estado crítico de salud, producto de la falta de ingesta de
alimentos líquidos y sólidos. A pesar de ello, fue extraditado una vez que se
recuperó. El “lonko” está detenido desde junio, imputado por asociación ilícita
calificada, luego de la presentación de su libro
Entre rejas, Antipoesía incendiaria. Ahora, el abogado
defensor del convicto, Gustavo Franquet, enumeró los pedidos de Jones Huala:
reclama un “juicio justo” y solicitó su traslado a la U14 de Esquel para estar
cerca de su familia, que reside en Bariloche, a unos 200 kilómetros de esa
ciudad chubutense.
El listado continúa con el pedido de “desprocesamiento de
todos los comuneros por conflictos políticos territoriales” y el
“reconocimiento de parte del Estado del conflicto político histórico y solución
política acorde, no represiva ni judicial”. En la misma línea, Jones Huala pide
“la devolución del territorio mapuche histórico ocupado por terratenientes y
trasnacionales”, y exige “respeto y aplicación íntegra y acorde de pautas
culturales para prisioneros políticos y comunes de origen mapuche”.
Franquet informó que en la causa que lo mantiene privado de
su libertad “no hay avances”. En la última audiencia que se realizó, la
Justicia rechazó la excarcelación de Jones Huala y extendió la prisión
preventiva, en principio hasta diciembre. La decisión estuvo a cargo del
Tribunal de Impugnaciones de la Justicia Federal, con asiento en General Roca,
que avaló la decisión del juez federal subrogante Gustavo Zapata, por pedido de
la fiscalía federal.
El magistrado accedió al planteo de la fiscal Angela Pagano
Matta para extender la preventiva hasta diciembre. El “lonko” fue denunciado
por el Ministerio de Seguridad de la Nación por asociación ilícita calificada,
luego de la presentación del libro que escribió mientras permanecía detenido en
Valdivia, Chile.
Durante la socialización del escrito, Jones Huala insistió
con el uso de métodos violentos para defender los derechos mapuche. La causa
por la que permanece detenido el activista sigue encuadrada como “investigación
compleja”, por lo que Jones Huala podría permanecer detenido hasta 2027.
Los defensores del mapuche cuestionaron aquel planteo de la
fiscal y la decisión posterior de Zapata, e hicieron lo propio con el fallo del
Tribunal de Impugnación, que avaló la medida. Pagano Matta, durante la
audiencia en la que solicitó extender la preventiva de Jones Huala, admitió
dificultades en la etapa de recopilación de pruebas.
Argumentó la lentitud del proceso en la extensión geográfica
donde habría actuado la RAM en los últimos años, con registros en Neuquén, Río
Negro y Chubut, aunque para la defensa “no es más que una excusa, que demuestra
que la investigación está en pañales”.
El listado de planteos que fundamentan la huelga de hambre
líquida continúa con el “cese de la persecución política y judicial a los
luchadores de la causa mapuche, la aplicación del Convenio 169 OIT y todos los
tratados internacionales sobre pueblos indígenas, aplicación íntegra y
reglamentación del Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional,
intervención de Organismos Internacionales y de DDHH para la resolución del
conflicto” y un pedido de“Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche y a todos
los pueblos que así lo precisen”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
