MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Ladrón ingresó a una casa, encontró a un nene en el interior y le provocó heridas con una navaja

Un gravísimo asalto se produjo en las primeras horas de la
tarde de este lunes en un domicilio de Calle 10, entre 101 y Pellegrini en el
barrio San Martín B según supo CNM.
Allí un ladrón, completamente encapuchado, se metió en una
casa de dos plantas por un balcón y se percató que en el interior de la
vivienda había alguien más: era un nene de 12 años –hijo de la familia
propietaria- que ante el terror que generó la situación escapaba por los
ambientes y buscaba esconderse del atacante.
Finalmente el delincuente lo encontró y, con una navaja,
intentó obtener información sobre posibles lugares en donde sus padres
guardaban dinero. Al no lograrlo le provocó cortes y pinchazos en el abdomen,
la espalda y la cara.
Finalmente escapó sin que se conozcan datos sobre algún
elemento sustraído. La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por
escalamiento y utilización de arma blanca.
