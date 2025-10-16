MADARIAGA: La deuda de las obras sociales con el Hospital Municipal superó los 1000 millones de pesos

MADARIAGA

Los principales deudores son las prestadoras que dependen o están intervenidas por el Gobierno Provincial (IOMA) y por el Gobierno Nacional (OSPRERA), que representan un 65% del total.





Desde el área de salud del municipio confirmaron que la deuda acumulada de las obras sociales con el Hospital Municipal ya supera los 1000 millones de pesos.





IOMA, gestionada por las autoridades provinciales de Axel Kicillof, adeuda $385.865.975,66; mientras que OSPRERA, intervenida por el Gobierno Nacional, mantiene una deuda de $256.493.631,42. Entre ambas concentran más del 65% del total. A eso se suma el Plan Sumar (ANSES), con $72.404.360,00, que este año registró el menor nivel de transferencias hacia los municipios.





Si ingresaran los $1.006.719.477,00 adeudados, y ese monto se aplicara al lucro cesante por Bonificación SAMO que perciben los trabajadores de salud, cada agente recibiría alrededor de $600.000.





Mientras el intendente Santoro continúa gestionando ante ambos gobiernos la aceleración de los pagos, preocupa la falta de acompañamiento de las fuerzas opositoras —LLA y Fuerza Patria— al reclamo dirigido a los gobiernos provincial y nacional.





Desde diciembre de 2015, la salud pública municipal es una prioridad para la gestión de Santoro, que año tras año destina más del 41% del presupuesto local al sistema sanitario.





Gracias a esa política, en los últimos diez años se concretaron numerosas obras, ampliaciones y la incorporación de equipamiento de última tecnología, consolidando al Hospital de Madariaga como el mejor de la región.