La nueva declaración de Laurta sobre el doble femicidio: “Fui a rescatar a mi hijo”

NACIONALES





El doble femicida uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) volvió a hablar ante la prensa y sorprendió con otra declaración perturbadora. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, gritó este jueves al ingresar a tribunales en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde se le dictó la prisión preventiva por 120 días.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Gabriela Seró, a pedido de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, en el marco de la causa por el homicidio criminis causa del remisero Martín Sebastián Palacio (49), asesinado y descuartizado en la noche del martes 7 de octubre.

Laurta fue imputado por el brutal crimen y, durante su traslado al despacho fiscal, volvió a ser interceptado por periodistas. Cuando le preguntaron si le había pedido perdón a Dios por lo que hizo, respondió con frialdad: “Yo fui a rescatar a mi hijo”.

El detenido insiste con la versión de que su hijo —que cumplió 6 años el pasado martes— había sido “secuestrado” por su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), a quienes asesinó a balazos el sábado 11 de octubre en Córdoba.

Laurta fue capturado el domingo en Gualeguaychú, cuando intentaba escapar con el niño. Según la investigación, planeaba regresar a Uruguay por el mismo camino ilegal que había utilizado para ingresar días antes: a través del río Uruguay en kayak, desde la zona de Puerto Yeruá hasta la ciudad de Salto.

La jueza también autorizó la extracción de muestras biológicas del imputado para cotejar ADN, con el fin de avanzar en las pruebas forenses del caso.

Con esta nueva imputación, el uruguayo será trasladado en las próximas horas a Córdoba, donde lo espera otra causa: la del doble femicidio que conmocionó al país.

Sus declaraciones, sumadas a las frases previas —“Todo fue por justicia” y “Hay que venerarlo, es un mártir”—, refuerzan la hipótesis de los investigadores sobre un posible trastorno psicológico o delirio místico, por lo que su defensa solicitó una pericia psiquiátrica y psicológica para determinar su estado mental.