Se aprobó el proyecto para la conexión del transformador, pero no están los fondos

MADARIAGA





Desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires informaron que el proyecto para la instalación del nuevo transformador eléctrico en la estación TRANSBA fue aprobado, aunque no podrá ejecutarse en el corto plazo por falta de presupuesto.





El pedido había sido planteado días atrás por el intendente Santoro durante una reunión con el subsecretario de Energía provincial, Gastón Ghione. La obra, que tiene un costo superior a los 1.400 millones de pesos, es considerada clave para mejorar la capacidad energética local y reducir los cortes de suministro.





Cabe recordar que el municipio, junto con la Cooperativa Eléctrica de Madariaga (COEMA) y mediante un subsidio del gobierno provincial, adquirió en 2024 un transformador de 5 MVA, el cual fue emplazado a comienzos de 2025.





Actualmente, el municipio gestiona la financiación para la segunda etapa del proyecto, que incluye la adquisición de un tercer alimentador, los trabajos de ingeniería, provisión, construcción, montaje, ensayos y puesta en marcha del nuevo equipo.





La incorporación del transformador permitirá resolver los problemas ocasionados por la sobrecarga del sistema y disminuir los cortes derivados de tareas de mantenimiento en la Estación Transformadora de TRANSBA.