Milei lanzó la campaña bonaerense en La Plata con duras críticas a Kicillof y el kirchnerismo

NACIONALES

En un acto cargado de mensajes políticos y acompañado por su equipo y candidatos, el presidente Javier Milei encabezó este jueves en La Plata el lanzamiento formal de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El evento se desarrolló en el Club Atenas, a pocas cuadras de la Gobernación, y estuvo centrado en cuestionar al gobernador Axel Kicillof.





Desde el escenario, Milei presentó a los ocho candidatos que encabezan las listas legislativas por sección electoral y llamó a “ponerle un freno al kirchnerismo en la provincia”. La consigna “Kirchnerismo Nunca Más” se repitió durante toda la jornada como un lema central.





Críticas directas a Kicillof





El mandatario acusó al gobernador de “darle la espalda a la gente” y de “financiar su campaña eterna con dinero de los bonaerenses”. Aseguró que en la provincia “la calle es tierra de nadie” y que “los chicos cada vez aprenden menos porque son rehenes de sindicalistas”. También calificó las candidaturas testimoniales como “un fraude moral” y advirtió:





“Es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez”.





Aunque había prometido moderar su lenguaje, Milei utilizó calificativos contra Kicillof y contra el kirchnerismo, a quienes acusó incluso de ser “peores que los narcotraficantes” y de tener vínculos con proveedores de fentanilo, en alusión a una causa judicial en curso. El juez interviniente, Ernesto Kreplak, respondió pidiendo “respeto por las instituciones” y recordando al Presidente su deber constitucional de no interferir en investigaciones.





Los candidatos y el armado político





En el escenario, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert (candidato a diputado nacional), y el armador bonaerense Sebastián Pareja, quien aseguró:





“Vamos a pintar la provincia de violeta”.

También participaron por primera vez de manera conjunta los denominados “8 indestructibles”, entre ellos Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y Francisco Adorni, quienes instaron a los votantes a “cuidar el voto” y a “poner fin al garantismo”.





El acto incluyó a figuras del PRO como Diego Santilli y Alejandro Finochiaro, que también competirán por bancas legislativas. No obstante, el cierre de listas dejó fisuras internas en LLA en La Plata, con concejales que se apartaron del bloque oficialista.





Objetivo 2027





La Libertad Avanza aspira a crecer en la Legislatura bonaerense en las elecciones de medio término de este año, como paso previo a disputar la Gobernación en 2027. Actualmente, es la tercera minoría en el parlamento provincial.