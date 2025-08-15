Tensión entre el Gobierno y el juez Kreplak por el caso del fentanilo contaminado

El Gobierno nacional pidió este jueves al juez Ernesto Kreplak, quien investiga las muertes por fentanilo contaminado, que ordene la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, responsable de distribuir las ampollas letales. Advirtieron que, si no lo hace, lo recusarán por “conflicto de intereses”, ya que Kreplak es hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, principal cliente de HLB.





En un mensaje oficial difundido en X bajo el título "EL SEÑOR DEL FENTANILO DEBE IR PRESO", la Vocería Presidencial sostuvo que “ante la evidencia contundente”, si no hay detención en los próximos días, “el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”.





El juez respondió a Clarín minutos después: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”. Añadió que la investigación ya superó “suficientes omisiones y dificultades” y pidió “respeto por las víctimas y las instituciones”.





El Gobierno aseguró que todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado gracias al ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y acusó a Furfaro de ser “un empresario corrupto y militante kirchnerista” responsable de “más de 100 muertes”.





En el acto de campaña en La Plata, el presidente Javier Milei vinculó a Furfaro con el kirchnerismo y cuestionó que el juez de la causa sea “el hermano del ministro de Salud de Kicillof”.





Según la Casa Rosada, Furfaro pasó “de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” con vínculos con Lázaro Báez y antecedentes penales por intento de homicidio. El laboratorio HLB no era inspeccionado por ANMAT desde 2020. Tras asumir Lugones en 2024, se ordenó una inspección y en febrero de 2025 se inhabilitó la planta de Ramallo. Meses después, ANMAT recomendó no utilizar un lote de propofol para prevenir muertes en cirugías.





El Ministerio de Seguridad investiga a HLB por documentación falsa en el RENPRE, mientras que la agencia ARCA lo denunció por evasión tributaria agravada. El Gobierno afirma que Axel Kicillof y Nicolás Kreplak son “los principales clientes” del laboratorio.