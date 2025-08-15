Agostina Hein: la joven estrella de la natación argentina que brilló con ocho medallas en los Panamericanos Junior

Con apenas 17 años, Agostina Hein se convirtió en la gran figura argentina de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. La nadadora nacida en Campana, provincia de Buenos Aires, conquistó ocho medallas —tres de ellas doradas— y firmó registros que la proyectan a nivel internacional.





Un inicio arrollador





El 10 de agosto, en su primera jornada de competencia, Hein ganó la final de los 400 metros libres con un tiempo de 4:06.96, mejorando en siete segundos su propio récord panamericano juvenil conseguido apenas unas horas antes en la serie clasificatoria.





Para dimensionar la magnitud de su marca, basta recordar que un año atrás, en los Juegos Olímpicos de París, había registrado 4:14.24, quedando fuera de la final.





Récords y consagración





La cosecha no se detuvo allí. En la final de los 400 metros combinados individuales, Hein clavó 4:47.90, estableciendo un nuevo récord panamericano juvenil y rebajando en siete segundos la marca anterior. La tercera dorada llegó en 200 metros combinados, también con récord panamericano junior y argentino.





En total, el medallero de Hein en Asunción quedó así:

Oro en 200m combinado individual

Oro en 400m libre

Oro en 400m combinado individual

Plata en 4x100m relevo combinado femenino

Plata en 4x100m estilo libre femenino

Plata en 4x100m relevo estilo libre mixto

Plata en 4x100m relevo combinado mixto

Bronce en 4x100m relevo estilo libre femenino





De promesa a realidad





Quienes siguen la natación argentina no se sorprendieron. Con 15 años, Hein ya había sido bronce en el Mundial Junior de Israel y obtuvo la marca A para el Mundial de Doha 2024, donde alcanzó un quinto lugar en 800m libres y un octavo puesto en 400m libres.





Antes de ella, solo Delfina Pignatiello había logrado una medalla en un Mundial. La comparación es inevitable, aunque Hein parece tener claro que, además del talento, necesita herramientas para gestionar la presión. Por eso, desde 2019 trabaja con la psicóloga Agustina Mayer.





El valor de la resiliencia





La joven reconoce que el camino no siempre fue sencillo.

“El año pasado no pensé estar acá. Quería tirar la toalla después de unos torneos muy complicados para mí psicológicamente. Pero estoy muy orgullosa de mí misma, de estar acá y de representar a Argentina”, dijo a Infobae.





Trabajo, técnica y sacrificio





Agostina comenzó a nadar a los 7 años y encontró un punto de inflexión a los 11, cuando empezó a entrenar con Sebastián Montero, su actual preparador. Montero recuerda que siempre tuvo “muy buena altura, porte y, sobre todo, una sensibilidad innata en el agua que no se aprende, se nace con ella”.





La dedicación fue total: en 2024 dejó la escuela presencial para estudiar bajo el Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino (SEDEA), como lo hicieron otros deportistas de élite.





El futuro que se avecina





El presente ya la coloca como una de las figuras deportivas más prometedoras de Argentina. Lo que viene dependerá tanto de su talento —que le sobra— como de su capacidad para sostener la motivación y el disfrute. Por ahora, Hein sigue entrenando con la vista puesta en seguir rompiendo marcas.