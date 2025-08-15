Tragedia rural: una nena de 5 años murió al caer en una tolva con maíz

NACIONALES

Una nena de 5 años murió este jueves en un accidente ocurrido en la localidad de Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero en Córdoba. Según informaron fuentes policiales, la menor cayó en el interior de una tolva con maíz y sufrió heridas de extrema gravedad.

El hecho se produjo en una zona rural y, de acuerdo a los primeros datos, fue su mamá quien la trasladó de urgencia hasta un hospital local. Pese a los esfuerzos, los médicos constataron que la niña llegó sin signos vitales y no pudieron reanimarla.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente aún son materia de investigación. La tolva, un contenedor utilizado para el almacenamiento y descarga de granos, puede representar un riesgo mortal por la dificultad para salir y el peso del material que se encuentra en su interior.

La fiscalía interviniente trabaja para determinar cómo ocurrió la caída y si había adultos presentes en el momento del hecho. También se busca establecer el tiempo que la menor permaneció atrapada antes de recibir asistencia.

El caso conmocionó a la comunidad de Cuatro Esquinas, donde familiares y vecinos se mostraron consternados por la muerte de la pequeña.