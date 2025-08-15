Tragedia rural: una nena de 5 años murió al caer en una tolva con maíz

Una nena de 5 años murió este jueves en un accidente ocurrido en la localidad de Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero en Córdoba. Según informaron fuentes policiales, la menor cayó en el interior de una tolva con maíz y sufrió heridas de extrema gravedad.
El hecho se produjo en una zona rural y, de acuerdo a los
primeros datos, fue su mamá quien la trasladó de urgencia hasta un hospital
local. Pese a los esfuerzos, los médicos constataron que la niña llegó sin
signos vitales y no pudieron reanimarla.
Las circunstancias en las que se produjo el accidente aún
son materia de investigación. La tolva, un contenedor utilizado para el
almacenamiento y descarga de granos, puede representar un riesgo mortal por la
dificultad para salir y el peso del material que se encuentra en su interior.
La fiscalía interviniente trabaja para determinar cómo
ocurrió la caída y si había adultos presentes en el momento del hecho. También
se busca establecer el tiempo que la menor permaneció atrapada antes de recibir
asistencia.
El caso conmocionó a la comunidad de Cuatro Esquinas, donde
familiares y vecinos se mostraron consternados por la muerte de la pequeña.
