Una jubilada quiso bajar del colectivo y murió atropellada por el chofer

NACIONALES

Ana María Crasso, jubilada de 82 años y vecina de la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, murió atropellada por el colectivo en el que viajaba y detuvieron al chofer. El conductor está acusado de homicidio culposo e investigan las causas del accidente fatal.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 12:30 en la esquina de Unanue y Culpina, a tan solo 20 metros de donde vivía la víctima. De acuerdo al parte policial al que accedió TN, Crasso intentó bajar de la unidad en el momento de la tragedia.

Un llamado al 911 alertó sobre el siniestro con heridos en la zona. Al llegar, el personal de la Comisaría Norte 7° confirmó que la mujer fue embestida por las ruedas traseras y quedó debajo del colectivo.

Cómo fue el accidente y qué se sabe del chofer

Crasso viajaba como pasajera en el interno 959 de la línea 143, según fuentes policiales. En el momento en que descendía, el chofer Rafael Marcelo Gómez, de 50 años, habría arrancado la marcha y la atropelló. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde los médicos intentaron salvarle la vida.

Horas más tarde, cerca de las 14:30, el hijo de la víctima, Luis Oscar Fernández, informó a la policía el fallecimiento de su madre.

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°13 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, ordenó recaratular la causa como homicidio culposo y pidió la detención de Gómez.

La investigación y las medidas judiciales

El colectivo involucrado quedó secuestrado para las pericias correspondientes, mientras que el conductor fue trasladado a una comisaría. La Justicia busca determinar si hubo negligencia de la mujer o imprudencia del conductor al momento del accidente.

El caso quedó en manos de la UFIJ N°13 de La Matanza, que ordenó las diligencias de rigor y la intervención de peritos para reconstruir la secuencia de los hechos. Este lunes Gómez deberá presentarse a declarar, según informaron a este medio fuentes de la investigación.