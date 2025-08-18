Un camionero borracho se incrustó en una casa mientras los dueños dormían

NACIONALES





Un camión se incrustó en una casa de la localidad platense de Abasto mientras sus dueños dormían y no hubo víctimas de manera milagrosa.



El brutal accidente ocurrió a la 1.30 de la madrugada de este domingo, cuando el conductor del vehículo de gran tamaño chocó contra una vivienda de una zona rural. La propiedad está situada en el cruce de las calles 208 y 38, donde parte del camión terminó en el interior de la casa.



El rodado iba al mando de una persona visiblemente alcoholizada, quien estaba acompañada de otra que también parecía borracha, informaron a medios locales testigos del hecho. Los desgarradores testimonios

“¡Casi matan a dos familias!”, manifestó con una mezcla de bronca y consternación una de las personas presentes, quien además dijo que el camión circulaba a alta velocidad.



El frente de la casa registró daños considerables, aunque no se reportaron heridos entre quienes se encontraban en la vivienda.



En tanto, los dos ocupantes del camión resultaron ilesos. Esos hombres “intentaron huir”, denunciaron los testigos.



Pero finalmente fueron detenidos por la Policía, mientras que el rodado fue decomisado para el peritaje correspondiente.



“Puede ocurrirle a cualquiera. Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, dijo una de las habitantes de la casa.



La causa judicial permanecía este lunes en etapa de instrucción y el camión seguía confiscado para el peritaje de rigor.



