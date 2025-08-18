Dos ladrones desvalijaron la oficina de un abogado y terminaron peleándose en la calle por el botín

ZONALES





Lo que comenzó como un recorrido rutinario de prevención terminó con una insólita escena en pleno centro de la ciudad. Dos jóvenes delincuentes fueron sorprendidos el domingo a la mañana discutiendo a los gritos en la vía pública mientras se disputaban el reparto de los objetos robados de una oficina de abogado.





El episodio ocurrió en la esquina de San Martín y La Rioja, donde personal del Comando de Patrullas observó a dos sujetos de 21 y 24 años cargando una gran cantidad de elementos de dudosa procedencia. Entre lo que llevaban había un microondas, un climatizador, una aspiradora, un anafe, un carrito de metal, varios pendrives, material de oficina y hasta dos cámaras portátiles.





Al ser interceptados, ninguno pudo justificar el origen de lo que transportaban. Los efectivos realizaron entonces un rápido relevamiento por la zona y descubrieron que, a pocos metros de allí, había sido violentada la oficina de un abogado. El damnificado llegó al lugar poco después y reconoció de inmediato los artículos como de su propiedad.





En el marco de la investigación, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso que personal de Policía Científica trabajara en la escena. Allí se levantaron rastros de huellas de calzado, que luego fueron comparadas y coincidieron con las zapatillas utilizadas por el más joven de los detenidos.





Al ser identificados formalmente, se constató que ambos registraban antecedentes y procesos penales previos. Finalmente, los dos fueron imputados por encubrimiento y alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras se avanza en la causa judicial.