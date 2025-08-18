El metro cuadrado para construir en la Provincia ya roza los $2 millones: qué subió más y qué conviene comprar ahora

Construir en la Provincia de Buenos Aires se volvió cada vez más caro. El metro cuadrado ya se acerca a los $2 millones, con aumentos de hasta 13% en algunos materiales clave. Un relevamiento de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Apymeco), junto al Colegio de Arquitectos bonaerense (CAPBA), revela qué rubros impulsaron la suba, cuáles retrocedieron y qué conviene comprar hoy si se proyecta una obra en el corto plazo.





El costo del metro cuadrado





En julio de 2025, el metro cuadrado se ubicó en $1.853.131,83, lo que representó un aumento mensual del 3,29% y un incremento interanual del 31,03%.





El relevamiento, realizado en el Gran La Plata como referencia para todo el territorio bonaerense, muestra que el alza mensual fue del 5,5%, lo que lleva el acumulado del año al 125,6% y la variación interanual al 246%. En otras palabras: el valor del metro cuadrado prácticamente se triplicó en un año.





Un dato que no pasa desapercibido es el precio en dólares: en julio pasó de 1.396,15 a 1.409,23 u$d/m², con una suba de apenas 0,94%. Esto convierte al costo de construcción en dólares en un parámetro más estable frente a la inflación en pesos.





Con estas cifras, levantar una vivienda tipo media en la Provincia ya exige cerca de $2 millones por cada metro cuadrado.





Qué subió más: materiales vs. mano de obra





El informe muestra que la suba estuvo impulsada por los materiales, que treparon 5,83% en julio, mientras que la mano de obra apenas avanzó 0,26%.





Los ítems con mayores incrementos fueron:

Hierro redondo : +12,93%

Ascensores : +6,69%

Ladrillo hueco: +4,97%





El hierro volvió a encabezar la lista con variaciones interanuales superiores al 300%, arrastrando a otros insumos de estructura. Cemento y hormigón también se ubicaron en alzas importantes, mientras que pinturas y terminaciones mostraron subas por encima del promedio.





Los rubros que bajaron o se mantuvieron estables





No todos los precios se dispararon. Algunos materiales mostraron retrocesos que representan una oportunidad:

Griferías : -2,14%

Sanitarios e instalaciones : -0,57%

Porcelanatos: sin cambios

Esto marca una diferencia clara entre los insumos de obra gruesa, de comportamiento más inestable, y las terminaciones, que hoy presentan valores más competitivos.





¿Qué conviene comprar ahora?





Los especialistas coinciden en que la prioridad debe ser asegurar la compra de materiales de estructura (hierro, cemento, ladrillos), ya que concentran los mayores aumentos y son los más difíciles de sustituir.





En cambio, las terminaciones (pisos, griferías, sanitarios y pintura) pueden postergarse para más adelante, ya que se mantienen más estables y permiten mayor flexibilidad en la planificación de obra.





Un índice que marca tendencia





El índice de Apymeco y CAPBA se publica todos los meses desde La Plata y busca aportar transparencia en un mercado signado por la incertidumbre. Además de medir costos, incluye análisis de mano de obra, provisiones de terceros y evolución interanual.





En julio, por primera vez después de 17 meses, la medición interanual volvió a mostrar un aumento sostenido (+31%), lo que para los analistas anticipa más presión sobre los precios en lo que resta del año.





La gran disyuntiva para familias y pequeños desarrolladores es clara: apurar los proyectos antes de que el metro cuadrado supere los $2 millones, o postergar la construcción esperando un escenario más favorable.