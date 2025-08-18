Siniestro vial en Ruta 74: una motociclista resultó herida tras chocar contra un automóvil

MADARIAGA

En horas de la medianoche del domingo, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 74, a la altura del kilómetro 24, en jurisdicción de General Madariaga. El hecho involucró a una motocicleta y a un automóvil, dejando como saldo una mujer herida que debió ser trasladada al hospital local.





De acuerdo a lo informado a CNM, el siniestro ocurrió cerca de las 00:10, cuando un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la colisión. Al arribar al lugar, personal del Destacamento de Seguridad Vial constató que se trataba de una motocicleta marca Maverick Motorcycles, modelo FOX, que se encontraba detenida al costado de la banquina, y a pocos metros un automóvil Toyota.





La motocicleta era conducida por una vecina de Madariaga, quien al momento de la llegada de los efectivos se hallaba consciente, aunque manifestaba fuertes dolores en una pierna. Una ambulancia del Hospital de General Madariaga ya se encontraba en el lugar, y la médica de guardia dispuso el traslado inmediato de la mujer al nosocomio para una mejor atención.





En tanto, el automóvil era conducido por un joven de 18 años y de nacionalidad paraguaya, domiciliado en la ciudad de Capiatá. El conductor no sufrió lesiones y permaneció en el lugar del hecho mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.