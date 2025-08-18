Mal clima frustró el desembarco de Milei en Junín y Karina denunció “campaña sucia”

NACIONALES

El presidente Javier Milei suspendió a último momento su esperado acto en Junín, donde iba a lanzar formalmente a los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó luego de un informe de la Fuerza Aérea que desaconsejó el viaje por las malas condiciones meteorológicas previstas para la región.





El comunicado oficial, difundido por la Dirección de Agrupación Aérea Presidencial, advirtió sobre un sistema adverso de ciclogénesis con lluvias intensas, techos nubosos bajos, visibilidad reducida y fuertes ráfagas de viento. Según el parte, las condiciones impedían la operación de aeronaves tanto en Junín como en Pergamino, incluso para traslados en helicóptero, lo que hacía inviable garantizar la seguridad del vuelo presidencial.





La suspensión dejó sin efecto el acto previsto en el Teatro San Carlos, que se había preparado como el lanzamiento central de campaña de La Libertad Avanza en la Cuarta Sección Electoral, un distrito clave en la estrategia oficialista. Allí, Milei iba a presentar a los primeros veinte postulantes a diputados nacionales, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por referentes como José Luis Espert.





La visita también había generado reacciones de la oposición local, que había convocado a un “cacerolazo” en repudio y publicado comunicados críticos sobre la gestión nacional y la paralización de obras como el paso bajo nivel de la calle Rivadavia. Ahora, la protesta pierde fuerza inmediata, aunque el clima político se mantiene agitado en la región.





Con la reprogramación del acto para el lunes 25, Junín deberá esperar para recibir al que hubiera sido el quinto presidente en funciones en visitar la ciudad desde el retorno de la democracia, tras las llegadas de Menem, Kirchner, Macri y Fernández. El operativo de seguridad, que estaba bajo coordinación de la Policía Federal, fue desactivado tras conocerse la cancelación.





La polémica del Rolex





En paralelo a la suspensión del acto, Karina Milei se vio envuelta en una controversia luego de que circularan en redes sociales versiones sobre un supuesto reloj de lujo de 35 mil dólares que habría lucido en actos oficiales. La funcionaria respondió con dureza: “De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a esos políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”.





En su cuenta de X, la secretaria general aclaró que el reloj que posee es de la marca suiza Grovana, con un valor inferior a los mil dólares, adquirido “mucho antes de que Javier se lanzara a la presidencia” y con el fruto de su trabajo personal. Anticipó, además, que llevará el caso a la Justicia por calumnias e injurias.





El propio presidente Milei respaldó a su hermana al citar su publicación y apuntó contra la oposición: “Desenmascarando aquí a una mentirosa y a una operadora... Los kukas no pierden sus mañas... ¡Ciao!”.





De esta manera, el oficialismo combina el traspié logístico de Junín con un nuevo capítulo de la áspera contienda electoral en redes sociales, en un escenario cada vez más polarizado rumbo a las legislativas de octubre.