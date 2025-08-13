Nuevo ataque de una “viuda negra” en Mar del Plata pone en alerta a la Justicia y a la policía

ZONALES

En medio del furor por el lanzamiento de la serie escrita y protagonizada por Malena Pichot que aborda la temática en forma de parodia, el nuevo ataque de una “viuda negra” puso en alerta a la Justicia y a la policía de Mar del Plata.

Se trata de un caso ocurrido en julio pasado, pero que tuvo una resolución preliminar el pasado lunes, con la detención de la mujer de nacionalidad chilena en la zona de Alem, luego de que intentara vender los objetos robados a la víctima, a la que drogó con un té contaminado.

Todo comenzó el domingo 6 de julio en un departamento del barrio La Perla. Según la reconstrucción de lo sucedido realizada hasta ahora, la víctima fue un hombre de 46 años que había conocido a una mujer de 35 a través de la aplicación Facebook Parejas.

Tras un primer encuentro, se citaron nuevamente en la zona de Güemes, y luego se trasladaron al departamento del damnificado. Las cámaras de seguridad del edificio captaron, inclusive, el ingreso por la cochera y el ascensor, a las 18.45 de aquél día.

En ese contexto, mientras compartían un té, el hombre comenzó a sentir una intensa picazón en la garganta y una fuerte somnolencia. Minutos después se desvaneció y cayó sobre una estufa encendida. Permaneció allí, inconsciente y con quemaduras, durante más de 12 horas.

La mujer, en tanto, se retiró del edificio cerca de las 21.15, llevándose dos valijas cargadas con pertenencias del hombre: una notebook, dos iPhones, un reloj Rolex y varias joyas. En los videos, inclusive, se la ve con una gorra que le tapa parcialmente el rostro.

Y la escena fue descubierta recién al día siguiente, cuando su expareja llegó al departamento para hacerle entrega del hijo de ambos, al no recibir respuesta después de tocar el timbre y llamarlo por teléfono, observó por la mirilla y lo vio tendido en el suelo. Inmediatamente pidió ayuda.

El hombre fue hospitalizado de urgencia, y permaneció internado durante tres días por arritmias, quemaduras y problemas en la vejiga, producto de los efectos de la droga. Inclusive, los médicos le dijeron a sus familiares que “si tomaba un sobro más del té podría haber muerto”.

La investigación comenzó con una denuncia policial, pero fueron los propios allegados a la víctima los que detectaron que varios de los objetos robados estaban siendo ofrecidos a través de Marketplace. La computadora, por ejemplo, había sido adquirida por un local de informática de la ciudad, cuyo dueño, al ser consultado al respecto, exhibió un comprobante de transferencia por 300 mil pesos a la cuenta de una mujer.

La pista decisiva llegó cuando la familia halló un perfil en Tinder con el nombre real de la sospechosa: Antonela. Entonces, simularon estar interesados en una campera que ofrecía por redes sociales, y pactaron un falso encuentro para comprárselo en un café de Alem, entre Alvarado y Avellaneda. Policías de civil montaron un operativo en el lugar y lograron detenerla. La mujer quedó imputada hasta el momento en una causa caratulada “Encubrimiento”, aunque la acusación podría agravarse. En ese marco, permanece detenida a disposición de la Justicia.