Madariaga: el municipio entregará álamos, sauces y fresnos gratis





A partir de este jueves 14 de agosto, el Vivero Municipal comenzará a entregar de forma gratuita álamos, sauces y fresnos a los vecinos de Madariaga, como parte de la campaña anual de forestación impulsada por la Dirección de Medio Ambiente.





Cada residente podrá retirar hasta 16 ejemplares (6 álamos, 6 sauces y 4 fresnos) para ser plantados en zonas que requieran cortinas forestales o montes de reparo. El personal del vivero brindará instrucciones sobre la correcta plantación y los cuidados necesarios.





Las plantas pueden colocarse en domicilios, siempre que se ubiquen a más de 12 metros de cualquier construcción. La entrega se realizará hasta agotar stock de los ejemplares producidos en el vivero municipal.





Los interesados deberán acercarse a Colón 984, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.