Madariaga: este jueves se realiza la Expo Educativa 2025

MADARIAGA





Este jueves, de 10 a 15 horas, se llevará a cabo la Expo Educativa 2025 en la Unidad Académica de General Madariaga, ubicada en Av. Buenos Aires y Urrutia. El evento es organizado por el área de Juventud Municipal y contará con la participación de universidades e institutos de formación de toda la región.





La propuesta busca acercar a la comunidad —y especialmente a los jóvenes— información sobre las opciones de estudio de nivel universitario, terciario y superior disponibles en Madariaga y otras localidades. Para ello, las instituciones instalarán stands donde presentarán su oferta académica.





Además, la Universidad UADE brindará dos charlas de orientación vocacional, a las 10:30 y 12:00, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses, habilidades y posibles trayectorias futuras.





Instituciones participantes:



UNLP, UNMDP, UADE, UNICEN, UTN, Facultad de Ciencias Agrarias, Producción, Juventud, Universidad Kennedy, Instituto 169, Universidad CAECE, ISFDyT 59, Escuela de Arte N° 1, CFP 401, CFP 402, Ejército Argentino, Delegación Naval de la Armada Argentina, Instituto Universitario Juan Vucetich, Escuela de Policía Juan Vucetich, Universidad Atlántida Argentina, Universidad Siglo 21, UBA, Universidad de Quilmes, Instituto Bristol, Curso de Guardavidas, CEA N° 20.





La entrada es libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.