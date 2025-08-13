“Pusimos toda la carne al asador en lo económico”: Julián Castellanos adelantó detalles de la Fiesta Nacional del Gaucho

MADARIAGA





El presidente de la Asociación Civil de la Fiesta Nacional del Gaucho, Julián Castellanos, habló en CNM Radio 93.3 y dejó en claro el enorme esfuerzo que significó cerrar la grilla artística de la edición 53 del evento, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en General Madariaga.





“Se llegó a un consenso y traer estos artistas para nosotros es un desafío muy grande, porque hemos puesto toda la carne al asador en lo económico”, expresó Castellanos, convencido de que el público acompañará la propuesta. En este sentido, remarcó que la rifa-entrada — que incluye el pase a las tres noches y sorteos por más de 20 millones de pesos— ya genera gran expectativa: “La gente la pedía y se habló bastante; creo que va a responder”.





El titular de la organización adelantó que habrá más artistas copleros, un humorista “con humor sano y lindo” —pedido por el público—, y que la jineteada seguirá bajo la coordinación de Mariano Moreno. También sumarán 10 o 12 tropillas para desfilar y presentarse el domingo. Además, explicó que la fecha se corrió al fin de semana largo “para que los turistas puedan disfrutar” y para que coincida con el aniversario de la ciudad, dejando abierta la posibilidad de que la Municipalidad organice más actividades.





Los artistas confirmados





El viernes 5 de diciembre cerrará Sele Vera y Los Pampas, el sábado 6 será el turno de Juan Fuentes, y el domingo 7, el gran cierre lo protagonizará La Delio Valdéz. “Creemos que es un número de muy buena repercusión; la gente es muy gustosa de su música y queremos englobar eso”, dijo el vicepresidente Julián Urrutia sobre la orquesta tropical.





Como cada año, las noches culminarán con un baile popular en carpa, mientras que quienes no adquieran la rifa-entrada podrán acceder a entradas por jornada, con valores a confirmar.