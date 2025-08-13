MADARIAGA: Interceptaron una moto que cruzó en rojo un semáforo y descubrieron que había sido hurtada en Villa Gesell

MADARIAGA

Un control de tránsito en General Madariaga terminó revelando que una motocicleta que circulaba por la ciudad tenía pedido de secuestro activo por hurto en Villa Gesell.

El hecho se originó cuando personal de la Estación de Policía Comunal fue alertado por el COM de que un rodado había cruzado un semáforo en rojo en la intersección de las calles Martínez Guerrero y Echeverría. Tras un operativo de búsqueda, los efectivos lograron interceptar la moto en calle 19 entre 2 y 4.

La conductora no contaba con la documentación reglamentaria y la Honda Wave blanca que manejaba no tenía patente colocada. Al cursar los datos del motor y cuadro en el sistema informático, se constató que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 24 de marzo de este año, en el marco de una causa por hurto de motovehículo iniciada en Villa Gesell, donde había sido denunciada su sustracción desde el estacionamiento de un complejo de viviendas.

La moto fue incautada y quedó a disposición de la Justicia. La conductora fue notificada por el delito de encubrimiento, además de recibir una infracción de tránsito por violar la Ley Nacional de Tránsito 24.449.