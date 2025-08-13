Madariaga: la deuda de las obras sociales con el Hospital Municipal supera los 835 millones de pesos

MADARIAGA





La Secretaría de Salud del Municipio de General Madariaga informó que continúa creciendo la deuda que las obras sociales mantienen con el Hospital Municipal, la cual ya asciende a $834.167.416,32.





Según los registros de la administración, IOMA debe aproximadamente $265 millones, OSPRERA alrededor de $226 millones y OSECAC unos $103 millones, mientras que el resto corresponde a otras prestadoras.





El problema se agrava con el paso del tiempo, ya que parte de las facturas impagas datan del año 2024. Pese a que el municipio impulsó diferentes acciones legales para revertir la situación, hasta el momento no logró que las obras sociales regularicen sus pagos.