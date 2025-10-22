MADARIAGA: Amplio operativo para sacar un chancho salvaje que se metió en un supermercado céntrico

MADARIAGA

Increíble pero real: un chancho salvaje irrumpió en la tarde de este miércoles en el supermercado La Guardia, ubicado sobre calle Sarmiento casi Uruguay, causando susto entre los clientes y algunos destrozos dentro del local.





El animal ingresó pasadas las 18 horas al comercio, motivo por el cual los empleados decidieron evacuar a las personas que se encontraban en el interior para mantenerlas a resguardo.





Minutos después, efectivos de la Policía y personal de la Patrulla Municipal llegaron al lugar para controlar la situación, cortando el tránsito sobre Sarmiento y asegurando la zona.





Con el paso de los minutos, un grupo de vecinos Baquianos se sumó al operativo para ayudar a reducir al animal, que corrió desorientado por los pasillos, chocando contra góndolas y exhibidores. Finalmente, lograron enlazarlo y mantenerlo dentro de una pequeña jaula hasta cargarlo en una camioneta para su posterior liberación fuera del casco urbano.





El ejemplar en cuestión era un chancho salvaje o jabalí (Sus scrofa), especie que suele habitar en zonas rurales y montes cercanos, especialmente en áreas con vegetación densa o bañados donde encuentran refugio y alimento. Estos animales, originarios de Eurasia y el norte de África, fueron introducidos en la Argentina y se adaptaron rápidamente a distintas regiones del país.





De gran tamaño y fuerza, los jabalíes pueden superar los 100 kilos de peso y se caracterizan por su pelaje oscuro y cerdas rígidas. Suelen desplazarse en busca de comida, especialmente raíces, frutas y restos orgánicos, lo que podría explicar su presencia ocasional en áreas urbanas cuando pierden orientación o son perseguidos por cazadores.