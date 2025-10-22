MADARIAGA: Culminó la reparación del asfalto en avenida Buenos Aires entre Pampa y Colón

Tras reiterados reclamos por parte del municipio, la empresa responsable de la obra de cloacas finalizó los trabajos de reparación del asfalto en avenida Buenos Aires, en el tramo comprendido entre Pampa y Colón.





Actualmente, las tareas continúan sobre calle Colón, entre avenida Buenos Aires y la planta depuradora, donde se ejecutan labores de nivelación y mejora de la calzada.





Desde la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales informaron además que este martes la motoniveladora municipal trabajará en la reparación de calle Venezuela, en una acción conjunta con la empresa contratista.