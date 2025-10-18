MADARIAGA: Denunció movimientos bancarios irregulares en su cuenta en donde le depositaban y sacaban dinero

Un vecino de General Madariaga denunció una serie de movimientos irregulares en su cuenta del Banco Nación, los cuales no fueron realizados por él.





El denunciante detectó todo ayer viernes en su aplicación BNA.





Al presentarse en la sucursal del Banco Nación local, le informaron que todo había comenzado el 7 de octubre por la noche: allí se registró una transferencia por $173.466,06 y luego todo fue contrarrestado pero aplicaron un descuento de $30.115 en concepto de IVA, y, tras eso, hubo una nueva transferencia por $143.350,26 al mismo destino.





Posteriormente, el 9 de octubre, por la madrugada se realizó otra transferencia por $86.515 a otro sitio de juegos pero también fue devuelto el importe y se cobró el IVA para luego sacarle $71.500 adicionales.





El último movimiento ocurrió el 13 de octubre con un movimiento de $312.726,60 a STEAMGAMES.COM, que también fue devuelto, se le descontó el IVA y después le sacaron $258.454,20.





El personal bancario le explicó que los fondos eran convertidos en moneda extranjera y luego restituidos, aunque con descuentos impositivos.





El damnificado aclaró que no descargó aplicaciones de juegos ni brindó sus datos bancarios en sitios web o llamadas sospechosas.





Hurto en un comercio





En tanto el propietario del “Autoservicio La Guardia” Indicó que en la noche del viernes un hombre tomó dos botellas de Smirnoff saborizadas y una de fernet Branca de 750 cc, las ocultó debajo del buzo y se retiró sin abonarlas.





El comerciante aseguró que ya lo había visto en otras ocasiones cometiendo hurtos similares, principalmente de bebidas alcohólicas y gaseosas, y solicitó que se dicte una medida de prohibición de acercamiento para resguardar su negocio.