MADARIAGA: Denuncian nuevo caso de abigeato en un campo de la zona de Ruta 11

MADARIAGA

Un productor rural denunció la faena ilegal de dos animales en su establecimiento “Las Moras”, ubicado en el kilómetro 411 de la Ruta 11.





El primer hecho ocurrió el martes 7 de octubre, cuando el propietario constató que autores ignorados habían faenado una vaca Aberdeen Angus negra de aproximadamente 330 kilos, cuyos restos —la cabeza, patas y panza— fueron hallados detrás del obrador de la empresa que construye la doble mano de la ruta.





Días después, el lunes 13 de octubre, el encargado del campo advirtió una segunda faena: una vaca Hereford negra de unos 200 kilos, cuyos restos fueron encontrados detrás del aeroclub de Villa Gesell.



