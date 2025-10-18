Brasil: un colectivo volcó y casi la mitad de los pasajeros perdieron la vida

INTERNACIONALES

Un accidente en la carretera BR-423, entre Paranatama y Saloá, dejó 17 heridos y al menos 16 víctimas fatales en estado de Pernambuco, al noroeste de Brasil.

Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el siniestro ocurrió alrededor de las 19:45 de este viernes. El vehículo transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría provenientes de Bahía, que regresaban de un viaje de compras a Santa Cruz do Capibaribe.

En el operativo de rescate, participaron cinco equipos de bomberos, personal de emergencias, Policía Militar, SAMU e Instituto de Criminalística.

Según fuentes oficiales, el autobús había partido de Brumado (Bahía) con destino a Pernambuco cuando perdió el control, cruzó al carril contrario y chocó contra rocas al borde de la ruta. Posterior al primer impacto, retornó a su carril, impactó con un terraplén de arena y volcó.

El transporte, bajo responsabilidad de la empresa BF Turismo, contaba con autorización vigente, reportó el medio G1 Globo.

La principal línea de investigación se centra en lo declarado por el conductor, que es la falla del sistema de frenos. El conductor declaró tras un test de alcoholemia negativo. Esta teoría es reforzada por Luciano Holanda, jefe regional de la PRF en Garanhuns.

De igual manera, la Policía Civil de Pernambuco mantiene la investigación abierta para determinar las circunstancias exactas y posibles responsabilidades legales del siniestro.

Según la Secretaría de Defensa Social de Pernambuco, entre los 16 fallecidos, hay 11 mujeres, cuatro hombres y una persona no identificada hasta el momento.

Las víctimas eran oriundas de diferentes municipios de Bahía y algunas localidades de Minas Gerais. El hospital regional Dom Moura (Garanhuns) recibió a los 17 lesionados, de los cuales dos permanecen graves bajo observación médica, mientras que los demás continúan en recuperación y seguimiento clínico.

Las imágenes difundidas por The Guardian mostraban el autobús volcado, ventanas destruidas y pasajeros atendidos en el mismo lugar de los hechos.





La tragedia generó altas repercusiones por el nivel de gravedad y pérdidas fatales que ocasionó. En este sentido, Raquel Lyra, gobernadora de Pernambuco, comunicó desde China, donde se encontraba en viaje oficial, que seguía de cerca la situación.

Jerônimo Rodrigues, gobernador de Bahía, expresó su pesar y ordenó la intervención de la Secretaría de Salud, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Técnica de Bahía para asistir en la identificación y atención de las víctimas, así como para acompañar la labor de las autoridades pernambucanas.

Autoridades de la PRF indicaron que parte de los ocupantes fue expulsada del vehículo, lo que refuerza las sospechas sobre el no cumplimiento de las normas viales.