"Tienen a su líder presa, con tobillera": Milei apuntó contra Cristina en un acto de campaña en Santiago del Estero

NACIONALES

El presidente Javier Milei participó este sábado de un acto de campaña en Santiago del Estero, en el marco de un recorrido que realiza por varias provincias: con un megáfono, apuntó contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

"Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle", sostuvo Milei ante los militantes presentes en el acto llevado a cabo en aquella provincia norteña.

En tanto, la visita del presidente Milei y su hermana, Karina, tuvo su inicio en la mañana de este sábado cuando ingresaron a la sede partidaria de La Libertad Avanza, donde los dirigentes locales los recibieron con una cálida arenga.

Al grito de "Presidente" y "Vamos la jefa", los hermanos ingresaron al sitio, ubicada en la calle 24 de septiembre al 200, donde compartieron un encuentro con los candidatos locales Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.

¿Qué dijo el Javier Milei en el acto?





Frente a los partidarios, el mandatario afirmó que "vamos en el camino correcto" y consideró que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”.

Con megáfono en mano, Milei le habló a la militancia que lo esperaba y quienes arengaron con los cánticos "Milei, querido, el pueblo está contigo" y "Zamora basura". "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle", apuntó Milei, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear "Cristina tobillera".

Siguiendo con su opinión sobre la expresidente, el actual mandatario agregó que "ellos se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo". "Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", enfatizó.