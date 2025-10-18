"Tienen a su líder presa, con tobillera": Milei apuntó contra Cristina en un acto de campaña en Santiago del Estero

El presidente Javier Milei participó este sábado de un acto
de campaña en Santiago del Estero, en el marco de un recorrido que realiza por
varias provincias: con un megáfono, apuntó contra la exmandataria Cristina
Fernández de Kirchner.
"Estamos en el camino correcto mientras que la líder de
ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle", sostuvo Milei ante los
militantes presentes en el acto llevado a cabo en aquella provincia norteña.
En tanto, la visita del presidente Milei y su hermana,
Karina, tuvo su inicio en la mañana de este sábado cuando ingresaron a la sede
partidaria de La Libertad Avanza, donde los dirigentes locales los recibieron
con una cálida arenga.
Al grito de "Presidente" y "Vamos la
jefa", los hermanos ingresaron al sitio, ubicada en la calle 24 de
septiembre al 200, donde compartieron un encuentro con los candidatos locales
Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados
respectivamente.
¿Qué dijo el Javier Milei en el acto?
Frente a los partidarios, el mandatario afirmó que
"vamos en el camino correcto" y consideró que “es momento de decidir
si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la
libertad”.
Con megáfono en mano, Milei le habló a la militancia que lo
esperaba y quienes arengaron con los cánticos "Milei, querido, el pueblo
está contigo" y "Zamora basura". "Hemos bajado la
inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de
incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que
la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle", apuntó
Milei, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear
"Cristina tobillera".
Siguiendo con su opinión sobre la expresidente, el actual
mandatario agregó que "ellos se asocian, fueron socios, con la narco
dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo
el mundo". "Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio,
no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", enfatizó.
