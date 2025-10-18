Un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos adolescentes que intentaron robarle su camioneta

Un comisario general retirado de la Policía Federal mató en
un tiroteo a dos adolescentes menores de edad que intentaron robarle la
camioneta junto a un tercer cómplice cuando llegaba a su casa en Morón.
El enfrentamiento se produjo este viernes por la noche, en
las calles Fournier y Escalada, donde el ex jefe policial fue asaltado por al
menos tres ladrones que circulaban en un Toyota Corolla robado.
Según lo que declaró, el policía estacionaba su Volkswagen
Taos cuando fue abordado por los delincuentes. Uno de ellos bajó del auto y le
apuntó con un arma, mientras que los otros dos esperaban adentro de Corolla.
Ante esta situación, el comisario retirado sacó su arma y
comenzó a disparar para evitar el robo de su camioneta. A raíz del tiroteo, uno
de los sospechosos cayó muerto sobre el asfalto.
Las fuentes consultadas indicaron que el fallecido tenía 17
años y era oriundo de la vecina localidad de Ciudadela. Junto a su cuerpo se
secuestró un revólver.
En tanto, el comisario retirado resultó ileso y los otros
dos delincuentes escaparon del lugar.
Sin embargo, horas más tarde, el fiscal de menores de Morón
y la Policía tomaron conocimiento del ingreso sin vida de un adolescente de 16
años en el Hospital Posadas y que se trata de otro de los sospechosos que
participó del hecho.
También se encontró el Toyota Corolla gris en el que se
movilizaron los ladrones y se determinó que tenía un pedido de secuestro por
robo de la comisaría Primera de Caseros. En el interior se halló una réplica de
una pistola 9 milímetros.
Las pericias quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional,
mientras que la Justicia no tomó ningún temperamento con el comisario general
retirado al considerar que actuó en su legítima defensa.
