Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica

En un golpe digno de una película, un grupo de ladrones ingresó este domingo al Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, y se llevó joyas de "valor incalculable" de la colección de Napoleón, obligando a las autoridades a cerrar sus puertas durante todo el día por "razones excepcionales".
Según supo Noticias Argentinas, el audaz robo ocurrió a
primera hora de la mañana. De acuerdo al ministro del Interior de Francia,
Laurent Nuñez, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora para
acceder a través de la fachada del antiguo palacio que da al río Sena, donde
actualmente se realizan obras de refacción.
Una vez dentro, y en una operación que duró apenas siete
minutos, utilizaron una cortadora de disco para romper los cristales y acceder
directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona
Francesa.
"Era claramente un equipo que había hecho
reconocimiento previo", aseguró Nuñez, quien calificó el hecho como un
"robo importante".
Joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia
Aunque la lista oficial y el valor total del botín aún no
han sido detallados, el diario francés Le Parisien informó que los ladrones
sustrajeron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la
Emperatriz".
En un giro cinematográfico, una de las joyas robadas fue
encontrada más tarde en las inmediaciones del museo. Se trataría de la corona
de la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual fue hallada rota.
El museo, que puede recibir hasta 30.000 visitantes por día,
fue evacuado y cerrado al público mientras la policía científica y la Brigada
de Represión del Banditismo iniciaban la investigación. No se reportaron
heridos durante el incidente.
Este no es el primer robo que sufre el Louvre. El más famoso
ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa fue robada por un extrabajador, un hecho
que, paradójicamente, catapultó la obra de Leonardo da Vinci a la fama mundial.
