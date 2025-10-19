A un mes del triple crimen narco: droga, engaño, venganza, detenidos y una noche del horror

NACIONALES





En el Día de la Madre, un mes se cumple del triple crimen en Florencio Varela en el que Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron brutalmente asesinadas en el marco de una venganza narco. En el caso hay 15 identificados: nueve detenidos, tres acusados con pedidos de captura y otros tres que fueron identificados. Se trata de una trama ligada al narcotráfico, en el que el engaño y la venganza fueron las protagonistas de la noche de horror.

Hasta la fecha hay nueve detenidos, de los cuales ocho están en la Argentina, mientras que uno de los acusados se encuentra en Perú a la espera de su extradición: Ariel Giménez, fue quien cavó el pozo y lo tapó; Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Resta Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, que está detenido en Perú, su país natal, a la espera de que sea extraditado a la Argentina para que se lo juzgue acá.

En las últimas horas el fiscal Adrián Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.

De esta manera es factible que en las próximas horas la causa sea derivada a la Justicia Federal debido a que varias de las nuevas imputaciones están ligadas a delitos que no competen con la provincial.





Los tres acusados con pedido de captura internacional son Alex Roger Ydone Castillo, amante de Ibáñez; ⁠David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”; y ⁠Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J.

Móvil del triple crimen





La última acusación confirma que el móvil de los asesinatos está ligado al robo previo de droga, motivo por el cual dicha organización peruana realizó una falsa fiesta narco para contratarlas y allí exigirles la devolución de la cocaína.

Aun así, según expone la resolución del fiscal Adrián Arribas, las jóvenes fueron secuestradas dentro de la vivienda, lugar donde luego las asesinaron de manera brutal.





Autopsias





La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años, reveló que sufrió un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha.

Acerca de la necropsia de Morena, la joven de 20 años, se confirmó que murió por un shock neurogénico producto de una estrangulación. Además, se indicó que presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron postmortem.

Por último, la autopsia a Brenda, la otra víctima de 20 años, determinó que falleció de un paro cardiorespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo.