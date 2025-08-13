Todo listo para el retorno de los vuelos a Villa Gesell pero sólo para un público exigente

ZONALES





Villa Gesell volverá a tener vuelos comerciales durante la temporada de verano. La compañía Humming Airways confirmó que operará en el aeropuerto local entre diciembre y marzo, ofreciendo un servicio pensado para quienes buscan rapidez y comodidad en sus traslados.





El anuncio llega a pocos meses del inicio de la temporada alta y representa una nueva puerta de acceso turístico a la ciudad. Si bien no será un transporte masivo como el colectivo o el auto, apunta a un perfil muy definido: el empresario o profesional de alto poder adquisitivo que pasa el verano en la región y debe viajar con frecuencia a la Ciudad de Buenos Aires por motivos laborales.





El esquema promete velocidad: una hora de vuelo y un trámite de embarque de apenas 15 a 20 minutos. Así, un pasajero podría salir de Buenos Aires a las 9 de la mañana y, para las 11, estar tomando sol junto a su familia en las playas de Gesell, Mar de las Pampas, Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda o cualquier punto del corredor turístico.





Aunque cualquier persona podrá acceder al servicio, el precio de los pasajes —estimado entre $120.000 y $160.000 por tramo— marca que el público objetivo es aquel que prioriza el tiempo por sobre el costo. Para ellos, la principal ventaja será evitar las largas horas de ruta y llegar en tiempo récord.





La Cámara Empresarial Hotelera-Gastronómica de Villa Gesell tuvo un rol clave en las gestiones. La entidad dialogó con la compañía aérea y solicitó al Municipio que acelere las obras necesarias en el aeropuerto para garantizar la llegada de los vuelos en condiciones óptimas.