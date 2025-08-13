CFK y los condenados por Vialidad no pagaron $648.000 millones: qué hará la Justicia con sus bienes

NACIONALES





La Justicia podrá comenzar a embargar los bienes de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad luego de que se venciera el plazo.

Hasta este miércoles a las 9:30, plazo límite, los implicados no habían pagado el decomiso de $648.000 millones. La expresidenta había solicitado la suspensión del pago días atrás.

El caso Vialidad expuso una maniobra defraudatoria que involucró la utilización del Estado para “beneficio personal”, 51 procesos licitatorios de direccionaron a favor un único conglomerado empresarial, el que le pertenecía a Lázaro Báez.

En la lista de los que debían depositar los fondos aparecen, además de la ex presidenta, Lázaro Báez, el ex Vialidad Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

Como los condenados no cumplieron con lo ordenado por el juez Gorini, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes embargados en el marco de este expediente, hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como el decomiso del caso Vialidad.

El magistrado junto con la intimación del pago, adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.