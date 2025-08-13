CFK y los condenados por Vialidad no pagaron $648.000 millones: qué hará la Justicia con sus bienes

La Justicia podrá comenzar a embargar los bienes de Cristina
Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad luego de que se venciera
el plazo.
Hasta este miércoles a las 9:30, plazo límite, los
implicados no habían pagado el decomiso de $648.000 millones. La expresidenta
había solicitado la suspensión del pago días atrás.
El caso Vialidad expuso una maniobra defraudatoria que
involucró la utilización del Estado para “beneficio personal”, 51 procesos licitatorios
de direccionaron a favor un único conglomerado empresarial, el que le
pertenecía a Lázaro Báez.
En la lista de los que debían depositar los fondos aparecen,
además de la ex presidenta, Lázaro Báez, el ex Vialidad Nelson Periotti, José
López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y
Juan Carlos Villafañe.
Como los condenados no cumplieron con lo ordenado por el
juez Gorini, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes embargados
en el marco de este expediente, hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como
el decomiso del caso Vialidad.
El magistrado junto con la intimación del pago, adoptó otras
medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el
monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que
son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de
$684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros
correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente
informados”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
