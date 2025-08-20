Una mujer está grave tras ser atacada por dos perros dogos

NACIONALES





Una mujer de 37 años fue víctima de un feroz ataque por parte de dos perros de raza dogo argentino en el barrio residencial de Salsacate, en el interior de Córdoba.



El incidente ocurrió cuando la víctima, al ingresar a la casa de sus padres, fue embestida por los animales, de alrededor de un año y medio de edad.



El rápido accionar de sus familiares fue crucial para apartar a los perros y evitar que las lesiones fueran aún más severas. Tras el ataque, la mujer fue asistida por una ambulancia y trasladada al hospital de Salsacate, pero debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser derivada a un sanatorio en barrio San Vicente, en la capital provincial.



La víctima sufrió múltiples mordeduras, incluyendo un desgarro en el tríceps del brazo derecho y la necesidad de siete puntos de sutura en el hombro.



También presenta lesiones en sus miembros superiores e inferiores, lo que requirió una intervención quirúrgica. Actualmente, se encuentra en recuperación, y los médicos aguardan su evolución para determinar las posibles secuelas.



Este lamentable suceso ha generado gran preocupación en la comunidad de Salsacate sobre la tenencia responsable y el control de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas. La localidad se encuentra en alerta, debatiendo la necesidad de medidas más estrictas para prevenir futuros ataques.





