AZUL: Buscan una familia dispuesta a adoptar a Gael de tan sólo 9 años

ZONALES

El Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial Azul lanzó una convocatoria para encontrar una familia que brinde amor, contención y un entorno seguro a

, un niño de 9 años (nacido el 20 de noviembre de 2015), que actualmente busca un hogar a través de guarda con fines de adopción.





Gael es un niño alegre y extrovertido, amante de las actividades al aire libre, la exploración y los juegos grupales. Sus deportes favoritos son el fútbol y la natación. Necesita una familia que lo acompañe también en sus sesiones de fisioterapia, reforzando así su desarrollo integral.





Además de la posibilidad de adopción, las autoridades convocan a personas que deseen ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras de cuidado que puedan acompañarlo en su crecimiento.





📩 Contacto: Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción –

regcentraladopcion@scba.gov.ar



📞 (0221) 410-4400 int. 42897 / 56037



