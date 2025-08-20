AZUL: Buscan una familia dispuesta a adoptar a Gael de tan sólo 9 años

Gael es un niño alegre y extrovertido, amante de las actividades al aire libre, la exploración y los juegos grupales. Sus deportes favoritos son el fútbol y la natación. Necesita una familia que lo acompañe también en sus sesiones de fisioterapia, reforzando así su desarrollo integral.
Además de la posibilidad de adopción, las autoridades convocan a personas que deseen ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras de cuidado que puedan acompañarlo en su crecimiento.
📩 Contacto: Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción –
regcentraladopcion@scba.gov.ar
📞 (0221) 410-4400 int. 42897 / 56037
