Procesaron al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado por sobrefacturar la compra de máquinas de China

NACIONALES

Procesaron a Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma, por sobrefacturación de importaciones.

El empresario está siendo investigado por operaciones comerciales con China por las que declaró un monto falso ante la Aduana.

La causa, que comenzó en 2022, está en manos del juez Pablo Yadarola, titular del juzgado en lo Penal Económico N°2, quien procesó a García Furfaro por contrabando agravado a través de HLB Pharma, el laboratorio implicado en la causa por fentanilo contaminado, y Alpharma.

La causa sostiene que a través de estos dos laboratorios, trajo maquinaria desde China por la que declaró una operación de US$5 millones. Sin embargo, la investigación determinó que el monto real fue de US$500.000.

Por esta situación, la Justicia determinó que utilizó documentación falsa ante la Aduana en, al menos, cinco operaciones.

De esta manera, le trabaron un embargo de $25.000 millones a Ariel García Furfaro y otros $25.000 millones a HLB Pharma.

Si bien el empresario está procesado, no se le dictó prisión preventiva y permanece en libertad. Luego de que se le notificara la decisión, su defensa apeló.