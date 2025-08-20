Golpe a la piratería deportiva: detuvieron en Paraná al creador de “Al Ángulo TV”

NACIONALES





La Justicia argentina desarticuló una de las principales redes ilegales de transmisión de eventos deportivos del país. En un operativo realizado en Paraná, Entre Ríos, fue detenido un hombre conocido en redes sociales como “Shishi”, señalado como creador y administrador de Al Ángulo TV, un sitio y aplicación que ofrecía de manera ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como eventos como la Fórmula 1.





La investigación estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, dirigido por el juez Esteban Eduardo Rossignoli, y se inició tras una denuncia presentada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y LALIGA de España. Durante el allanamiento, efectivos de la Policía Federal y la DDI de San Isidro incautaron computadoras, teléfonos celulares y otros equipos utilizados para la operación del servicio.





De acuerdo con el expediente judicial, Al Ángulo TV funcionaba a través de al menos 14 dominios espejo y contaba con una app para Android que llegó a ser una de las más descargadas en Argentina dentro del circuito ilegal, junto con MAGIS TV. La plataforma generaba ingresos mediante publicidad no regulada que, según la fiscalía, exponía a los usuarios a malware y posibles robos de datos personales. Las ganancias se administraban en criptomonedas y billeteras virtuales, fondos que también fueron incautados.





Pese a que “Shishi” solía mostrarse desafiante en redes y afirmaba que “nadie podía atraparlo”, las autoridades lograron identificarlo como único responsable de la plataforma. Con esta detención, la Justicia busca dar un golpe contundente contra la piratería audiovisual, que genera pérdidas millonarias y afecta tanto a los clubes como a los proveedores de contenidos.