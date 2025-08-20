MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Se llevó una billetera del Hospital y la capturaron a las pocas horas con el dinero de la víctima

Se denunció un hurto el martes por la mañana en el Hospital Municipal, cuando una vecina denunció la desaparición de su billetera mientras realizaba un trámite en el sector de admisión.

La víctima, de 45 años, relató que alrededor de las 9:40 dejó su billetera sobre el mostrador al solicitar un turno médico. En su interior llevaba 20.000 pesos en billetes de mil y dólares en billetes nuevos. Tras dirigirse a otro sector del hospital, recordó que la había olvidado, pero al regresar comprobó que ya no estaba.

Un empleado de seguridad le informó que minutos después de este descuido vio a alguien con ese tipo de billetera que se había retirado del centro asistencial y le recomendó radicar la denuncia.

Tras revisar cámaras y comparar datos obtuvieron un nombre y a las pocas horas demoraron a una mujer de 49 años que tenía entre sus ropas la billetera con unos $5.000 y tres billetes de 100 dólares.

La causa fue caratulada como hurto y la acusada recuperó la libertad al no tener antecedentes penales.