ASSEM recibió un subsidio provincial de 10 millones de pesos gestionado por la Municipalidad

MADARIAGA





Integrantes de la comisión de la Asociación Semana Santa en Madariaga (ASSEM) participaron hoy de un encuentro con el Ejecutivo municipal, en el que recibieron formalmente un aporte económico de 10 millones de pesos.





El subsidio fue gestionado por la Municipalidad ante la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, a cargo de Soledad Martínez, organismo dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que encabeza Augusto Costa.





Si bien las gestiones se realizaron antes de la última edición del evento, el desembolso se concretó en las últimas horas y será de gran importancia para afrontar los gastos que demanda la organización de la próxima Semana Santa. Además, los fondos permitirán avanzar en el acondicionamiento de la nueva sede de ASSEM, ubicada en calle Ituño.