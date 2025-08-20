Caso Vialidad: Fiscales piden ejecutar de inmediato los bienes de Cristina Kirchner

NACIONALES

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que se ejecute de forma inmediata el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa conocida como Vialidad. El reclamo se enmarca en el fallo que ordena recuperar fondos por el fraude en las obras públicas de Santa Cruz entre 2003 y 2015.





En un dictamen de 21 páginas, los fiscales rechazaron las objeciones de la expresidenta, a quien acusan de utilizar “artilugios y excusas” para evitar el pago de la suma fijada: $684.990.350.139,86 (equivalente a unos 530 millones de dólares). “El decomiso no es una opción, es una obligación”, remarcaron.





Cristina Kirchner, que cumple condena bajo arresto domiciliario, argumentó que el tribunal que la condenó es incompetente para ejecutar el decomiso y que el caso debería pasar al fuero civil y comercial federal. Esa justicia, justamente, declaró caduca una demanda del Estado en su contra por $21.000 millones, eximiéndola de pago.





Luciani y Mola sostuvieron que no hay impedimentos legales para proceder y que las defensas intentan “obstruir la recuperación de los efectos del delito”. “Los condenados deben responder con el dinero, los bienes cautelados y el resto de sus activos hasta alcanzar el importe establecido”, señalaron.





Para los fiscales, la actitud de la exmandataria constituye “una clara afrenta al tribunal y a la sociedad”, impidiendo que se restituyan fondos que podrían destinarse a áreas críticas como salud, educación o infraestructura. También remarcaron que la cifra a decomisar es “mínima en comparación con el daño real e inmenso” causado por lo que calificaron como “una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia del país”.





Luciani y Mola advirtieron que cada maniobra dilatoria “expone al país ante la comunidad internacional” y retrasa el cumplimiento de compromisos en materia de lucha contra la corrupción y recuperación de activos. Por eso, pidieron avanzar “sin más demoras” con el remate de los bienes para destinarlos a instituciones de bien público.