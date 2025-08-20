Kicillof inauguró un nuevo tramo de la Autovía Ruta 11 y obras clave para Villa Gesell

ZONALES

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles junto al intendente Gustavo Barrera la habilitación de un nuevo tramo de la obra que transforma en autovía la Ruta Provincial Nº 11, entre Villa Gesell y el partido de Mar Chiquita. La jornada también incluyó la inauguración del nuevo edificio de la cancha de hockey municipal, la entrega de una ambulancia de alta complejidad y la firma de convenios para viviendas, infraestructura y obras de salud.





Obras viales estratégicas para el turismo y la seguridad





El acto se realizó sobre el tercer tramo de habilitación de 2,6 kilómetros, que abarca los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul. Esta ampliación permitirá mejorar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad vial para los más de 7.000 vehículos que circulan diariamente en temporada alta.





La obra forma parte de un ambicioso proyecto que duplicará la calzada a lo largo de 72,4 kilómetros, desde Villa Gesell hasta Mar Chiquita, con una inversión total de $203.037 millones.





Durante el corte de cinta, Kicillof subrayó:

“El futuro no lo vamos a construir con la motosierra, sino con un Estado presente que planifica y que invierte en obras como esta autovía, que le va a cambiar la vida a Villa Gesell y a toda la región”.





También cuestionó las políticas económicas nacionales, afirmando que “la política financiera del Gobierno nacional fomenta la timba y destruye la producción y los servicios nacionales”, y remarcó que en la Provincia “vamos en la dirección contraria, sumando todas las herramientas a nuestro alcance para impulsar el desarrollo local”.





Barrera: “Todo nuestro frente costero ya está terminado”





El intendente Barrera celebró la finalización de este nuevo sector de la autovía y destacó el impacto que tendrá en la conectividad del distrito:

“Hoy inauguramos otro tramo más de la Ruta 11, logrando que todo nuestro frente esté terminado. Esto es fundamental para un municipio turístico como Villa Gesell”.





Barrera también agradeció el respaldo provincial:

“A pesar de estar en un momento de crisis, lo pudimos concretar gracias a un Gobernador que está presente, escucha y da respuestas pensando siempre en ayudar a los vecinos y vecinas”.

Inauguración del edificio de hockey municipal





En la misma jornada, Kicillof y Barrera inauguraron el nuevo edificio de la cancha de hockey municipal, ubicada en el barrio La Carmencita.





Las instalaciones, que beneficiarán a más de 300 deportistas, cuentan con vestuarios, SUM, cocina equipada, sala de enfermería y un sistema moderno de iluminación que permitirá actividades nocturnas.





Inversiones en salud, viviendas e iluminación





Además de las obras viales y deportivas, la Provincia y el municipio firmaron un acta para destinar $1.055 millones a la finalización de 28 viviendas en el barrio Unicornio.





También se rubricó un convenio para que Villa Gesell adquiera 1.500 luminarias LED mediante leasing del Banco Provincia y se entregó una ambulancia de alta complejidad para fortalecer el sistema de emergencias.





En materia de salud, se anunció el llamado a licitación para la primera etapa del Hospital Provincial Sub Zonal de Alta Complejidad "Carlos Idaho Gesell", con una inversión de $14.926 millones. Asimismo, se confirmó la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°5.



