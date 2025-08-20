Impactante accidente en Sierra de los Padres: un árbol cayó sobre un auto y provocó un choque

ZONALES





La fuerte tormenta de lluvia y viento que azotó la zona en la noche del martes dejó un grave episodio en el ingreso a Sierra de los Padres, donde la caída de un árbol de gran tamaño provocó un choque entre dos vehículos y la intervención de múltiples equipos de emergencia.





El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 en la calle Padre Varetto, a pocos metros del predio donde funcionaba el antiguo mini zoológico. En ese momento, un Mercedes Benz conducido por una mujer circulaba por la zona cuando un árbol, de entre 6 y 9 metros de altura, se desplomó repentinamente sobre el rodado. El impacto hizo que la conductora perdiera el control y colisionara contra una camioneta Renault Oroch en la que viajaban dos personas.





A pesar de la violencia del accidente, la conductora solo sufrió golpes leves y no requirió traslado hospitalario, mientras que los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos y lograron salir por sus propios medios. El siniestro dejó a ambos vehículos con importantes daños materiales.





La caída del árbol también provocó la rotura de un cable de alta tensión, lo que obligó a interrumpir el tránsito y desplegar un importante operativo. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal policial y cuadrillas especializadas en riesgo eléctrico. Con la ayuda de una pala mecánica, lograron retirar el tronco y restablecer la circulación pasadas las tareas de remoción y seguridad.





Las autoridades recordaron la importancia de extremar las precauciones durante temporales, especialmente en zonas arboladas o con riesgo de caída de ramas y cables.