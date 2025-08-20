Tragedia en Ayacucho: un incendio en plena madrugada dejó una víctima fatal

ZONALES





La ciudad de Ayacucho amaneció conmocionada por un incendio ocurrido durante la madrugada del miércoles, que lamentablemente se cobró la vida de una persona adulta mayor. El siniestro se registró cerca de las 4:30 de la mañana en una vivienda ubicada sobre calle San Martín al 300, en plena zona urbana.





De acuerdo con el informe preliminar, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para sofocar las llamas, que se extendieron rápidamente por distintos ambientes de la casa. El fuego generó una densa columna de humo que obligó a utilizar extractores especiales y cámaras térmicas, con el fin de verificar que no quedaran focos activos y evitar un posible rebrote.





Fuentes cercanas a la investigación señalaron que una primera hipótesis apunta a que el origen del incendio podría estar vinculado a una vela encendida, aunque la causa real deberá ser determinada por la Policía Científica. Los peritos trabajan sobre restos calcinados y realizan un relevamiento minucioso para establecer con exactitud el punto de inicio y la propagación del fuego.





En el momento del siniestro, además de la víctima, en la vivienda se encontraba una trabajadora que logró escapar a tiempo. La mujer fue asistida por personal médico del SAME y trasladada de manera preventiva al Hospital Municipal, donde se constató que estaba consciente y fuera de peligro.





El incendio causó importantes daños materiales en el interior de la propiedad, afectando mobiliario, estructura y pertenencias personales. La magnitud de las pérdidas y el impacto emocional para los allegados de la víctima han generado un profundo pesar en la comunidad.





La Policía Comunal mantuvo preservada la escena para permitir el trabajo de los peritos, mientras que desde la Municipalidad y distintas áreas de asistencia social se pusieron a disposición para acompañar a los familiares. Por el momento, no habrá un parte oficial con más detalles hasta que concluyan las pericias, algo que se espera ocurra en las próximas horas.





Este nuevo hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prevención y las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en esta época del año donde el uso de elementos de calefacción y velas puede incrementar los riesgos. La comunidad de Ayacucho permanece a la espera de novedades, mientras se despide con dolor a una vecina cuya vida se apagó en medio de las llamas.





Con información de: Urgente Ayacucho