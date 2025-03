El Cementerio de General Lavalle: un sitio de memoria en la lucha por la Verdad, Justicia y Memoria

ZONALES

El próximo lunes 24 se realizará un nuevo acto conmemorativo en el Cementerio de General Lavalle para recordar a las víctimas de la última dictadura militar. Será a las 11 de la mañana en donde se colocarán ofrendas florales y se escucharán discursos con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

¿Por qué Lavalle se vuelve epicentro regional de lo ocurrido durante el gobierno militar?

En el marco del programa «Jóvenes y Memoria», un grupo de adolescentes de la localidad bonaerense de General Lavalle comenzó a investigar qué sucedió durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Durante su investigación, descubrieron que en el cementerio local descansan los cuerpos de varias personas desaparecidas, algunas enterradas con identidad y otras como NN.

En su paso por el programa radial Tengo una Idea, Agustina Puertas, coordinadora del Sitio de Memoria Cementerio General Lavalle, habló sobre la recuperación de este lugar como parte fundamental en el camino por la Memoria, Verdad y Justicia.

Un lugar de la memoria en el cementerio





El Cementerio de General Lavalle es un sitio clave, ya que en él fueron enterradas 33 personas como NN durante la dictadura. En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a 19 de ellas. Entre los cuerpos encontrados, se hallaron a tres Madres de Plaza de Mayo (Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor y María Ponce de Bianco), a la monja francesa Léonie Duquet y a Ángela Auad, entre otras víctimas.

El cementerio, fundado en 1870, fue escenario de numerosos enterramientos forzados de personas asesinadas por la dictadura. Durante esa época, las víctimas de los llamados «vuelos de la muerte» fueron sepultadas en fosas comunes en las costas de Mar de Ajó, San Bernardo, La Lucila del Mar, y otros lugares cercanos.

Exhumaciones y justicia





La primera exhumación de cuerpos en el cementerio tuvo lugar en enero de 1984, tras una denuncia del entonces intendente Eladio Zuetta. Fueron encontrados 17 cuerpos, y aunque la identificación fue un proceso largo, en 2005, con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, se logró identificar a 19 militantes detenidos-desaparecidos.

Estos avances fueron cruciales para comprobar los llamados «vuelos de la muerte» y para la posterior condena de varios responsables de crímenes de lesa humanidad. Hasta 2020, se lograron identificar a 19 personas de los 33 cuerpos enterrados en el cementerio de General Lavalle.

La lucha por la memoria en General Lavalle





Desde 2012, los estudiantes de la Escuela Secundaria 1 Gral. Manuel Belgrano, como parte del programa Jóvenes y Memoria, investigaron qué ocurrió en su localidad durante la dictadura, el rol de la comunidad y cómo se construyó la memoria a lo largo del tiempo.

El 28 de septiembre de 2017, luego de años de trabajo, los jóvenes presentaron en el Concejo Deliberante una ordenanza para señalizar y construir un espacio de memoria en el cementerio. La ordenanza fue aprobada y promulgada, y se solicitó que el sitio fuera incluido en el organigrama nacional de sitios de memoria.

Un trabajo continuo de memoria





Desde que el cementerio fue declarado espacio de memoria, los jóvenes de General Lavalle comenzaron a organizar recorridas e investigaciones, y a establecer intercambios con otros sitios de memoria en el país. Estos jóvenes se han convertido en una referencia local en el abordaje del pasado reciente y el trabajo con organismos locales.

Como lo expresaron en la ordenanza:

«Somos jóvenes de 15, 16 y 17 años que estamos haciendo lo que muchas personas no se atrevieron a hacer por miedo, olvido o solo por no remover el pasado. Esto pertenece a la historia. A la tuya, a la mía, a la de todos. Porque somos nosotros los que el día de mañana vamos a seguir. Porque no olvidamos ni perdonamos y vamos a seguir recordando por el resto de nuestra vida».

Hoy, el Cementerio de General Lavalle se ha convertido en un lugar de memoria donde la comunidad local sigue luchando por la justicia y la verdad, y los jóvenes continúan trabajando por mantener viva la historia y el legado de las víctimas de la dictadura.