MADARIAGA: el CEMA completó la primera etapa de obras en la vivienda estudiantil y ya planifica nuevos arreglos

El Centro de Estudiantes Madariaguenses en La Plata (CEMA) anunció que concluyó con éxito la primera etapa de la puesta en valor de su histórica casa de calle 66, tras una campaña solidaria que reunió más de 150 aportes en apenas dos meses. Según el comunicado oficial, se recaudaron $4.500.000 y se utilizaron $3.100.000 para los trabajos iniciales, lo que deja un saldo de $1.400.000 destinado a continuar con mejoras prioritarias.





La comisión organizadora precisó que la etapa realizada permitió encarar el primer tramo de la intervención sobre el techo, punto crítico por filtraciones y humedad que afectaban la habitabilidad y la estructura del inmueble. Con los fondos remanentes se proyecta completar la segunda mitad del sobretecho y avanzar en arreglos interiores para mejorar los ambientes que hoy alojan a estudiantes oriundos de General Madariaga. “Estamos emocionados de continuar mejorando nuestro querido Centro de Estudiantes”, señalaron, y agradecieron a quienes colaboraron con la campaña y a los medios locales por difundir la iniciativa.





El CEMA también expresó un reconocimiento especial a Rafael Climente, quien facilitó el uso del “Centro Cultural Sarasa” para reuniones de organización en General Madariaga. La casa de La Plata, gestionada de manera autónoma por los propios estudiantes y con personería jurídica, funciona desde hace décadas como residencia y espacio de contención para jóvenes que cursan carreras universitarias en la capital bonaerense. Ex integrantes remarcan que “más que una casa, es un hogar”, un punto de encuentro que ha permitido a cientos de madariaguenses iniciar su vida académica lejos de su ciudad.





El plan de obra fue diseñado en dos etapas: primero, la construcción de un sobretecho para proteger la estructura y detener el deterioro; luego, refacciones internas para optimizar la vida cotidiana de los residentes.





La campaña solidaria continúa abierta para quienes deseen apoyar la segunda etapa del techo y las mejoras internas. Las contribuciones pueden realizarse a través del bono colaboración de $10.000 o por transferencia al alias CEMA.LA.PLATA2025. También se reciben consultas y adhesiones al teléfono (2267) 666308.







