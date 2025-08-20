Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Federico Bojanovich, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a
diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires, enfrenta un proceso
judicial por violencia de género que ya fue elevado a juicio.
La causa está a cargo del Juzgado Correccional N°2 de La
Plata, tras la investigación desarrollada por la Fiscalía N°13 especializada en
casos de violencia de género, conducida por la fiscal Mariana Ruffino.
El dirigente político fue denunciado por su ex pareja, quien
lo acusó de haberla golpeado y de haber destruido su teléfono celular en el
marco de un episodio ocurrido a la salida de un boliche de La Plata.
Según consta en el expediente al que accedió la Agencia
Noticias Argentinas, la víctima relató que Bojanovich la empujó, la agredió
físicamente y le provocó lesiones, además de hostigarla con mensajes
posteriores. La acusación fiscal lo imputa por los delitos de lesiones en
contexto de violencia de género y daño.
Durante la etapa de instrucción, Bojanovich evitó
notificarse de distintas medidas judiciales. Finalmente, en las elecciones
generales de 2023 fue demorado por personal de Prefectura Naval Argentina
cuando fue a votar, lo que permitió a la Justicia notificarlo formalmente sobre
la causa en su contra.
En agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo,
del Juzgado N°8, convalidó el pedido de la fiscal Ruffino y resolvió que el
dirigente sea sometido a juicio oral.
El relato de la víctima
En la denuncia presentada, la joven -con quien Bojanovich
mantuvo una relación sentimental durante tres años- narró que el episodio
ocurrió en junio de 2022 cuando coincidió con el acusado en un local nocturno
de calle 44 entre 10 y 11.
Según su declaración, tras una discusión, Bojanovich la
empujó y le arrebató el celular, el cual destruyó arrojándolo repetidas veces
contra el piso.
El testimonio detalla además que, durante el trayecto hacia
su domicilio en un automóvil Volkswagen UP, el acusado continuó con agresiones
físicas, insultos y golpes, llegando a impactar su cabeza contra la puerta del
vehículo y a propinarle un puñetazo en el rostro.
La víctima fue atendida en el Hospital San Roque y aportó
constancia médica y capturas de mensajes como prueba. También solicitó medidas
de restricción perimetral y de cese de hostigamiento.
Próximos pasos judiciales
El juicio oral contra Bojanovich se desarrollará en el
Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que deberá evaluar las pruebas reunidas y
el testimonio de testigos, entre ellos personal de seguridad del boliche donde
se inició el hecho.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes