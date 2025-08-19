Sector público: se perdieron más de 180.000 puestos de trabajo en el gobierno de Milei

NACIONALES

El empleo asalariado formal y el salario del sector público continúan cayendo y ya se perdieron más de 184.000 puestos de trabajo durante el gobierno de Javier Milei, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA–CONICET.

Los números corresponden a mayo de 2025, el último dato disponible: una caída neta de 4.800 puestos de trabajo y una reducción del 0,3% en los salarios públicos. En contraste, el sector privado formal registró un aumento de 6.000 puestos en el mismo mes.

El informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP señala que en mayo se perdieron en total 20.000 puestos, lo que representa una caída del 0,2% respecto a mayo de 2024. Si se toma como referencia el inicio del gobierno (noviembre de 2023), la administración pública acumula una pérdida de 184.000 puestos.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hay aproximadamente 10.116.000 trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, que incluyen empleo en los sectores privado, público y en casas particulares.





El informe destaca que el empleo asalariado formal total se mantuvo sin cambios en mayo de 2025 respecto al mes anterior, ubicándose en un nivel similar al de diciembre de 2024, luego de caídas entre mayo y agosto de 2024 y fluctuaciones hasta abril de 2025.

En cuanto a los ingresos del sector público, el poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) registró una caída del 0,5% en julio de 2025. Durante la primera mitad del año hubo predominio de pérdidas reales: febrero (-0,4%), marzo (-2,1%) y abril (-0,8%), con ligera estabilidad en mayo (+0,3%) y junio (+0,1%).

El IIEP recuerda que desde diciembre de 2023 comenzó un proceso sostenido de pérdida del valor real del SMVM: una contracción del 15% por la aceleración inflacionaria y una nueva caída del 17% en enero de 2024. A pesar de aumentos nominales ocasionales, el salario mínimo real acumula una pérdida del 32% entre noviembre de 2023 y julio de 2025.

El organismo advierte que, en términos reales, el SMVM se encuentra ahora en un nivel inferior al de septiembre de 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y presenta una erosión del 62% respecto del valor máximo registrado en septiembre de 2011.

El IIEP es un centro de investigación orientado a la economía que trabaja en temas como macroeconomía, finanzas públicas, protección social, desarrollo productivo, empleo y distribución, entre otros.